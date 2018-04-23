В Казахстане за 3 месяца произведено около 6,9 тыс. автомобилей, продано более 5,3 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане производство автотранспортных средств выросло в 2 раза. Об этом 23 апреля на пресс-конференции в Астане сообщил председатель совета директоров ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

По его словам, за I квартал 2018 года сбыт автомобилей локальной сборки вырос в 2 раза, доля казавтопрома на внутреннем рынке возросла с 32% до 46%, отраслевой вклад в ВВП превысил 39,5 млрд тенге, топ-5 брендов локальной сборки: Lada, Hyundai, KIA, Ravon, JAC, топ-5 моделей: Lada 4x4, Lada Granta, Hyundai Tucson, Lada Vesta, Lada Largus.

По итогам января-марта на территории страны было произведено 6 857 единиц автотранспортных средств, включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы, общей стоимостью 39,5 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель в 2 раза.

Производство легковых автомобилей выросло в 2,1 раза, достигнув значения 6 494 ед. Из них 4 411 ед. (67,9%) приходится на долю АО «АЗИЯ АВТО», а 2 083 ед. (32,1%) было выпущено ТОО «СарыаркаАвтоПром». Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились ТОО «СемАЗ» (137 ед.; 2,5%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (79 ед.; 1,5%), ТОО «Hyundai Trans Auto» (46 ед.; 0,9%) и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (24 ед.; 0,4%).

Выпуск автобусной техники (44 ед.) по итогам отчетного периода превысил показатель годичной давности в 1,6 раза. Производство грузовых автомобилей (177 ед.) увеличилось на 6%, а специализированной автотехники (29 ед.) на 81,3%. Выпуск прицепов (113 ед.) также показал рост в 50,7%.

По результатам марта 2018 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 2 580 единиц автотранспортных средств, это в 2,1 раза выше результатов 2017 года (1 222 ед.).

Сбыт отечественных автозаводов по итогам I квартала достиг 5 396 единиц, что в 2 раза выше прошлогоднего значения (2 586 ед.). Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 45,9% против 31,7% в аналогичный период минувшего года.

В I квартале казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей казахстанской сборки 26,2 млрд тенге ($81,2 млн), что в 2,5 раза выше аналогичного показателя 2017 года (10,3 млрд тенге или $31,8 млн).