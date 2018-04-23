Reuters узнал о готовящемся заявлении G7 в жестком тоне в отношении России

CA-NEWS (CA) - Министры иностранных дел стран-членов G7 единодушно выступают против дестабилизирующего поведения России, однако согласны оставить дверь открытой для диалога с Москвой, сказал Reuters высокопоставленный американский чиновник.

В ходе двухдневного саммита в Торонто главы внешнеполитических ведомств G7 обсудили напряженность в отношениях с Москвой, Ираном и Северной Кореей.

«G7 единодушно выступает против враждебного поведения России», - сказал журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, пожелавший остаться неназванным.

«В тоже время члены G7 открыты для диалога с Россией, хотя мы виним ее во враждебной деятельности и усилиях, направленных на дестабилизацию стран», - добавил чиновник.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, сказали, что министры, как ожидается, обнародуют окончательное заявление по итогам встречи в понедельник, сохранив бескомпромиссную позицию в отношении Москвы.

«Риторика будет жесткой из-за того, что до настоящего момента делала Россия. Однако ее также можно интерпретировать как то, что дверь остается открытой», - сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

«Мы говорим им: «Если вы хотите, чтобы к вам относились как к великой державе, сотрудничайте с нами», - добавил источник.

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Москву помочь разрешить сирийский кризис, в котором Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада.

«Мы знаем, что сирийский конфликт, к примеру, невозможно разрешить без России. Однако она в свою очередь должна выдвинуть конструктивные предложения», - сказал он журналистам в воскресенье.

Как ожидается, на встрече не будут обсуждаться новые ограничения в отношении Москвы, поскольку Британия, Франция, Германия и Италия входят в Евросоюз, страны-члены которого должны единогласно одобрить любые принимаемые меры, сказали два дипломата, проинформированные о программе саммита.

Тем не менее этот вопрос, скорее всего, будет подниматься в ходе двусторонних переговоров представителей G7, добавил один из чиновников.