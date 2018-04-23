В Ташкенте проходят туркмено-узбекские переговоры с участием Бердымухамедова и Мирзиёева
- Туркменистан, политика
- 15:25, 23 апреля 2018
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CA-NEWS (TM) - В Ташкенте начались туркмено-узбекские переговоры в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций двух стран. Перед этим президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев провели встречу «один на один», сообщает в понедельник пресс-служба туркменского лидера.
По итогам переговоров ожидается подписание соглашений о сотрудничестве между правительствами и ведомствами двух стран.
Затем главы двух государств выступят с обращением к представителям средств массовой информации.
Президенты Туркменистана и Узбекистана также примут участие в церемонии открытия нового парка «Ашхабад» в Ташкенте.