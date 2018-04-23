Национальный университет обороны Казахстана признан одним из лучших вузов региона

CA-NEWS (KZ) - Оксфордский академический союз признал Национальный университет обороны имени первого президента Казахстана – Елбасы одним из лучших вузов региона.

Как сообщает Министерство обороны РК, номинационный комитет им.Сократа на международной Сократовской церемонии «ЕВА. Achievements 2018» в Королевской резиденции института директоров Великобритании присвоил вузу награду «Best regional university», а начальник университета генерал-майор Асхат Рыспаев награжден специальным знаком отличия «Best Manager of the Year».

Международный Сократовский комитет ежегодно выбирает лучших представителей деловой, научной и творческой общественности. Победителям вручаются престижные европейские награды.