В Таджикистане строят самый большой аквапарк в Центральной Азии (фото)

CA-NEWS (TJ) - На Варзобском озере в Таджикистане запустят самый большой аквапарк в Центральной Азии с вейкбордингом, Flybord-ом и комплексом трамплинов для прыжков в воду парк.

«Этот проект реализуется совместно с турецкой компанией Polin Waterparks, которая является мировым лидером в строительстве аквапарков и которая построила много развлекательных водных центров в Европе и в США», - сообщил АП один из подрядчиков проекта.

По его словам, аквапарк будет разделен на несколько сегментов: детская часть, релакс-зона и зона активного катания на одной из самых длинных водных горок.

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Также впервые в Таджикистане совместно с эстонской компанией Wekeboard Solution будет построен вейкбординг парк.

«Это развлечение предназначено для экстремального катания на доске по водной глади, которое пользуется большой популярностью во всем мире. Еще одна часть территории будет отведена для Flybord-а (вид экстремального спорта, представляющий собой полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды)», - отметил он.