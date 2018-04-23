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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер мажилиса Казахстана принял посла России

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин принял посла России в РК Алексея Бородавкина.

Как сообщает пресс-служба палаты, поздравив посла с началом дипломатической миссии в республике, спикер выразил уверенность, что он внесет большой вклад в развитие казахстанско-российского сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе на межпарламентском уровне.

Н.Нигматулин отметил, что Россия - стратегический партнер Казахстана, надежный друг и добрый сосед. По его словам, высокая эффективность совместной работы основана на взаимопонимании и дружбе глав государств Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.

Среди важных направлений он назвал межрегиональное и приграничное сотрудничество, взаимодействие в рамках интеграционных объединений на Евразийском пространстве.

Подчеркнув, что развитие дружеских отношений с Казахстаном имеет важное значение, А.Бородавкин в свою очередь отметил большую позитивную повестку дня между двумя странами. По словам российского дипломата, результатом динамичности развития казахстанско-российских отношений стали высокие достижения во всех сферах.

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