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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минске за попытку дать взятку сотруднику ГАИ задержан гражданин Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Сотрудниками управления государственной автомобильной инспекции ГУВД Мингорисполкома 19 апреля с целью проверки документов был остановлен автомобиль Рено, которым управлял гражданин Туркменистана, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки документов было установлено, что 24-летний гражданин Туркменистана в октябре 2016 года был лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

Известно, что гражданин Туркменистана обучается в клинической ординатуре одного из научно-практических центров. С момента лишения права управления транспортным средством молодой человек уже 2 раза привлекался к административной ответственности по статье 18.19 КоАП Республики Беларусь («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления»). При проверке иностранец предложил сотруднику ГАИ взятку в размере 65 белорусских рублей (чуть больше $32). В свою очередь сотрудник госавтоинспекции вызвал следственно-оперативную группу для документирования данного факта.

В настоящий момент в отношении иностранца составлен административный протокол по части 2 статьи 18.19 КоАП Республики Беларусь («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления»). Сотрудниками следственного комитета проводится проверка, по результатам которой молодому человеку будет дана правовая оценка.

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