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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента Армении встретится с задержанными оппозиционными депутатами
Предыстория: В Армении продолжились многотысячные акции протеста против экс-президента, ставшего премьером (видео)

CA-NEWS (CA) - Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян сразу по возвращении в Ереван в ночь на понедельник из ереванского международного аэропорта «Звартноц» отправился на встречу с задержанными в минувшее воскресенье депутатами оппозиционной фракции «Елк» Сасуном Микаеляном, Араратом Мирзояном и Николом Пашиняном.

Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь парламента Армении Арсен Бабаян, спикер парламента намерен попросить и призвать своих коллег, чтобы состоялись реальные переговоры с реальной повесткой и в естественной для переговоров атмосфере.

Депутаты парламента Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. Руководимое им движение выступает против Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении.

Утром в воскресенье диалог лидера оппозиционного движения Пашиняна и премьер-министра Саргсяна не состоялся, так как, встретившись, стороны не смогли прийти к согласию.

«Речь не о диалоге, а о нашей повестке. Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений», - заявил Пашинян.

«Тогда это не переговоры, это не диалог, это шантаж государства, законной власти. Вы не осознаете уровень ответственности, не извлекли уроков из событий 1 марта (поствыборные события 2008 года, в результате которых погибли 10 человек — ред.). Мне остается вам еще раз посоветовать, чтобы вы вернулись в законное поле и в рамки логических действий. В противном случае вся ответственность на вас. Выбирайте», - заявил премьер Армении.

Акции протеста в Ереване и ряде городов Армении продолжаются с 13 апреля.

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