Министр обороны Армении допустил ввод войск в Ереван после объявления ЧП

- Азия и мир, политика
- 16:30, 23 апреля 2018
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|Предыстория: В Армении продолжились многотысячные акции протеста против экс-президента, ставшего премьером (видео)
CA-NEWS (CA) - Министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе пресс-конференции заявил, что армия страны может «вовлечься во внутригосударственные процессы с определенными функциями», если будет введено чрезвычайное положение, передает News.am.
«Я не говорю, что у правительства есть такой план, я просто объясняю процедуру», - сказал он.
«Положения разрабатываются в спокойных условиях на случай неспокойной ситуации. Будем надеяться, что это нам не понадобится долгие годы», - отметил Виген Саркисян.
Согласно действующему закону, чрезвычайное положение в Армении может ввести своим указом президент страны «после консультаций с председателем Национального собрания и премьер-министром». Он вступает в силу с момента обнародования без дополнительных процедур.
Многотысячные демонстрации в столице Армении продолжаются с 13 апреля. Участники акций протестуют против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром — главой всей исполнительной власти в стране. Накануне были задержаны 277 демонстрантов, включая лидера протестов оппозиционного депутата Никола Пашиняна. Ему, как и 20 участникам акции, были предъявлены обвинения в организации беспорядков.