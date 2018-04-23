Министр обороны Армении допустил ввод войск в Ереван после объявления ЧП

CA-NEWS (CA) - Министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе пресс-конференции заявил, что армия страны может «вовлечься во внутригосударственные процессы с определенными функциями», если будет введено чрезвычайное положение, передает News.am.

«Я не говорю, что у правительства есть такой план, я просто объясняю процедуру», - сказал он.

«Положения разрабатываются в спокойных условиях на случай неспокойной ситуации. Будем надеяться, что это нам не понадобится долгие годы», - отметил Виген Саркисян.

Согласно действующему закону, чрезвычайное положение в Армении может ввести своим указом президент страны «после консультаций с председателем Национального собрания и премьер-министром». Он вступает в силу с момента обнародования без дополнительных процедур.

Многотысячные демонстрации в столице Армении продолжаются с 13 апреля. Участники акций протестуют против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром — главой всей исполнительной власти в стране. Накануне были задержаны 277 демонстрантов, включая лидера протестов оппозиционного депутата Никола Пашиняна. Ему, как и 20 участникам акции, были предъявлены обвинения в организации беспорядков.