В Узбекистане пройдут Дни Челябинской области

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 15 по 19 мая пройдут «Дни Челябинской области». В программу международных мероприятий в Ташкенте, Намангане и Самарканде войдут презентации экономического, инвестиционного, туристического, культурного потенциала южноуральского региона.

Делегацию Челябинской области возглавит губернатор Борис Дубровский. В ее состав войдут представители областных министерств, предприниматели, представители системы образования, медицины, культуры, спорта и туризма. Южноуральцы обсудят с узбекскими партнерами взаимные интересы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Запланирована встреча с руководителем Торгового представительства РФ в Республике Узбекистан, презентация компаний Челябинской области для министерства внешней торговли Узбекистана.

"Проведение саммитов ШОС и БРИКС - 2020 в Челябинске даёт новый импульс развитию двусторонних отношений и позволяет расширять сферы сотрудничества с Республикой Узбекистан", - отмечает вице-губернатор Руслан Гатаров.

Компании, которые войдут в состав делегации, получат хорошую возможность определения точек входа на республиканские рынки для компаний, нацеленных на расширение своей экспортной деятельности.