Первую премию «За заслуги перед Евразией» в Анкаре решено присудить президенту Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В столице Турции состоялась церемония награждения первых лауреатов премии «За заслуги перед Евразией», учрежденной недавно турецким общественным объединением деловых людей EcoAvrasya.

В церемонии, организованной в торжественной обстановке, приняли участие советник президента Эрдогана по идеологии Ялчин Топчи, министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю, члены парламента Турции, представители зарубежных стран, а также дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Анкаре.

Как отметил Х.Эрен в своей речи, объединение с 2012 года проводит конкурс на премию «За заслуги перед тюркским миром», которой поощряются видные политики и экономические деятели, внесшие существенный вклад в развитие и укрепление взаимоотношений между странами.

Конкурс на премию «За заслуги перед Евразией» объявлен впервые. Наградой ассоциация отдает дань уважения и почести лицам и институтам, внесшим существенный вклад в развитие взаимовыгодных отношений между странами Евразийского континента.

Совет правления ассоциации, изучив разные кандидатуры на главную номинацию «За заслуги перед Евразией», принял решение о присуждении премии Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за осуществляемые в стране глубокие и динамичные реформы, которые стремительно преобразовывают не только республику, но и обширный регион, став существенным фактором активизации экономических отношений на континенте. Х.Эрен особо отметил беспрецедентный рост во взаимоотношениях Узбекистана со странами Центральной Азии и Афганистаном, Россией, Китаем, Южной Кореей, Турцией. По его словам, члены комиссии с большим воодушевлением наблюдали за историческими шагами Узбекистана в данном направлении и приняли решение вручить первую награду лидеру этой страны.

Глава ассоциации подчеркнул, что решение принято единогласно.

От имени Совета правления и всех членов общественного объединения EcoAvrasya Х.Эрен пригласил Чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Турции на сцену и торжественно передал награду с просьбой вручить ее главе государства в знак признания его беспрецедентных и исторических заслуг перед сообществом всей Евразии, сообщило ИА "Жахон".