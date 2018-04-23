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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кубок мира ФИФА прибыл в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 23 апреля в столицу Монголии прибыл Кубок ЧМ по футболу, который будет представлен обществу в течение всего дня, сообщает Монцамэ.

Трофей ЧМ официально был принять на площади Футбольной федерации Монголии в 11 часов утра с участием президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. В 13-00 кубок будет выставлен в столичной гостинице «Shangri-la». Посетители могут посмотреть на кубок через специальное стекло.

Напомним, что Кубок Мира, вручаемый команде-победительнице чемпионата мира по футболу, отправилось в кругосветное путешествие с целью объединения людей вокруг благородных идеалов спорта и популяризации мирового футбольного первенства 2018 года.

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