Минобороны Армении подтвердило, что часть военнослужащих присоединилась к акциям протеста (видео)

CA-NEWS (CA) - Минобороны Армении подтвердило, что часть военнослужащих присоединилась к участникам антиправительственных протестов в Ереване. В заявлении Министерства обороны Армении говорится об участии в акции военнослужащих миротворческой бригады, которые покинули расположение своей части без разрешения.

В заявлении подчеркивается, что ведомство «решительно осуждает военнослужащих миротворческой бригады», присоединившихся к протестам. В Минобороны напомнили, что солдаты ограничены в правах на свободу собрания в связи со своим статусом. Их участие в беспорядках может быть наказано по закону.

Министр обороны Армении Виген Саркисян не исключил вероятность того, что к подавлению беспорядков могут быть привлечены воинские подразделения. Для этого необходимо ввести в стране режим чрезвычайной ситуации. «Положения разрабатываются в спокойных условиях на случай неспокойной ситуации. Будем надеяться, что это нам не понадобится долгие годы», — цитирует его интернет-издание News.am.

Министр обороны Армении также сообщил, что на фоне протестов в Ереване вооруженные силы Азербайджана концентрируют живую силу и технику у границы с Нагорным Карабахом. Саркисян предположил, что Баку может воспользоваться нестабильностью в стране в своих интересах. «Противник следит на процессами внутри нашего государства. Не надо обладать узкоспециальными знаниями, чтобы понять, что внутренняя дестабилизация открывает путь для их действий. Вчерашнее заявление коллегии не открытие в этом плане. Но мы обязаны напомнить обществу об этой угрозе», — сказал он.

PanARMENIAN сообщает, что среди людей в форме есть как военнослужащие-контрактники, так и бывшие военнослужащие, участники конфликта в Нагорном Карабахе. Издание утверждает, что военные «встали впереди шествия в качестве живого щита».

​В Ереване шествие оппозиции носит мирный характер, полиция обеспечивает безопасность его участников, сообщила РБК сотрудница пресс-службы полиции Армении Айкуи Бабаджанян. «В нескольких районах города наблюдается нарушение общественного порядка, по состоянию на 12:00 задержаны 33 человека, в том числе за попытку перекрыть улицы и препятствование сотрудникам полиции», — пояснила Бабаджанян. Информация об обстановке в Гюмри, где находится российская военная база, уточняется.

Акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером страны продолжаются в Армении с 13 апреля. Численность прошедшего накануне, 22 апреля, митинга в Гюмри местные СМИ оценили в 160 тыс. человек. В тот же день в Ереване полиция задержала около 300 участников протестных акций. На проспекте Арцаха в столице Армении прошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами. Полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты.

Полиция Армении в воскресенье задержала лидера протестов, главу оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна. При задержании Пашинян призывал силовиков «сложить оружие и присоединиться к народу».