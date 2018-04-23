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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане 500 домбристов одновременно исполнят кюй Курмангазы

CA-NEWS (KZ) - 1 мая, в День единства народа Казахстана, импровизированный оркестр из 500 домбристов сыграет кюй (инструментальную пьесу) Курмагазы «Сарыарка» на площади у монумента «Байтерек» в Астане.

Как сообщает пресс-служба акимата города, принять участие в масштабном домбра-флешмобе «Ұлы дала үні», организованном управлением культуры и спорта и приуроченном к празднованию 20-летия столицы, может каждый, как в качестве музыканта, так и зрителя. Для участия в флешмобе нужно пройти процедуру регистрации на сайте dombyra-flashmob.kz.

Вместе с тем в акции примут участие известные айтыскеры-акыны, которые также порадуют гостей своим мастерством. Среди них Жандарбек Булгаков и Сара Токтамыс. Свои композиции исполнит и инструментальная группа «NOMAD».

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