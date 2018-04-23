В Душанбе обсуждены перспективы сотрудничества Таджикистана и JICA в сфере таможни
- Таджикистан, общество
- 17:30, 23 апреля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Перспективы развития сотрудничества обсуждены на встрече начальника таможенной службы Таджикистана Хуршеда Каримзода с постоянным представителем Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в РТ Хидеки Танабе.
Как сообщает таможенная служба РТ, на встрече обсужден широкий круг вопросов касающихся нынешнего двухстороннего сотрудничества и перспективы в сфере таможни.
В центре внимания – потенциал сотрудничества в рамках Национальной стратегии развития РТ на 2016-2030 годы по приоритетным сферам сотрудничества, сообщает Авеста.