В Душанбе обсуждены перспективы сотрудничества Таджикистана и JICA в сфере таможни

CA-NEWS (TJ) - Перспективы развития сотрудничества обсуждены на встрече начальника таможенной службы Таджикистана Хуршеда Каримзода с постоянным представителем Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в РТ Хидеки Танабе.

Как сообщает таможенная служба РТ, на встрече обсужден широкий круг вопросов касающихся нынешнего двухстороннего сотрудничества и перспективы в сфере таможни.

В центре внимания – потенциал сотрудничества в рамках Национальной стратегии развития РТ на 2016-2030 годы по приоритетным сферам сотрудничества, сообщает Авеста.