Главы Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в расширенном составе

CA-NEWS (UZ) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл 23 апреля с государственными визитом в Узбекистан. В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана.

После встречи тет-а-тет президенты Узбекистана и Туркменистана продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Основное внимание было уделено дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Нас радуют результаты в сфере торговли. В первом квартале текущего года товарооборот между нашими странами увеличился на 55 процентов. Наши прошлогодние договоренности начали давать результаты. Теперь важно сохранить и нарастить эту динамику", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Туркменистан и Узбекистан - миролюбивые страны, добрые соседи. Наши страны поддерживают друг друга как в двусторонних связях, так и на международном уровне. Сегодняшние переговоры еще раз подтвердили это, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечалось, что Узбекистан и Туркменистан обладают широкими взаимодополняющими возможностями, задействовав которые, необходимо ускоренно наращивать объем и расширять номенклатуру торгового оборота. Обсуждены вопросы создания благоприятных условий для товаропроизводителей двух стран, укрепления кооперации промышленных предприятий, развития межрегиональных связей. Указано на наличие всех возможностей для доведения объема товарооборота до 500 миллионов долларов к 2020 году.

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере транспорта и транзита, увеличивать за счет этого объем взаимной торговли и повышать конкурентоспособность двух стран в этом направлении.

Достигнуты взаимовыгодные договоренности по совместному производству сельскохозяйственных машин, автомобилей и электротехники, доставке нефти и нефтепродуктов, расширению торговли между приграничными регионами, оказанию услуг и другим вопросам.