Генеральный секретарь ООН заявил о возвращении холодной войны

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о возвращении холодной войны и признал, что Совет Безопасности ООН больше не отвечает запросам современного мира.

«Совет (Безопасности) столкнулся со структурной проблемой. Он представляет мир таким, каким он выглядел после Второй мировой войны. Он не представляет современный мир. Право вето стало использоваться слишком часто», - отметил Гутерреш в интервью шведскому телеканалу SVT.

«Холодная война вернулась», — заметил он в ответ на вопрос, законными ли, по его мнению, были авиаудары США, Великобритании и Франции по Сирии в ответ на сообщения о химической атаке в сирийской Думе. «У нас есть правила для решения (подобных ситуаций), и они понятны. Но теперь важно не оглядываться назад», - добавил Гуттериш.

В нынешнем противостоянии, которое он охарактеризовал как холодную войну, генеральный секретарь международной организации увидел несколько отличий от аналогичного периода XX века.

«Тогда это был крупный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют все, как раньше. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Сейчас уже нет двух равных, хорошо контролируемых блоков», - пояснил Гутерреш.

Также во время холодной войны, как заметил также генсекретарь, между сторонами существовали «определенные функции для диалога и коммуникации, чтобы гарантировать: когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля». «Теперь этих механизмов больше нет», - заявил он.

Глава ООН признал, что организация оказалась не в силах уладить сирийский конфликт, который продолжается уже семь лет. «В Сирии есть разные армии, все виды вооруженных формирований, там воюют люди со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть разрыв между суннитами и шиитами, есть и другие столкновения между разными частями региона. Наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности так разделен», - пояснил он.