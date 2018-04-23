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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Команда незрячих и слабовидящих велосипедистов отправится из Казахстана во Францию

CA-NEWS (KZ) - Фонд поддержки детей и молодежи-инвалидов по зрению «Анашым» реализует социальный проект «Спорт без границ».

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, в августе планируется проведение веломарафона незрячих и слабовидящих велосипедистов из столицы Казахстана в Париж.

«Веломарафон является патриотической инициативой, направленной на создание мотивационной платформы и обмен опытом с общественными организациями других стран. Это беспрецедентный в мировом масштабе проект, который несет важную миссию – создание равных условий и повышение конкурентоспособности лиц, имеющих инвалидность», – рассказал руководитель проекта Бахтияр Базарбеков.

По его словам, веломарафон охватывает несколько социальных задач.

«В рамках реализации проекта в этом году мы намерены показать актуальность проблемы равных возможностей для людей с инвалидностью. С другой стороны, наша задача – расшевелить пассивную часть населения, продемонстрировать пример неограниченных возможностей, показать выгоды от позитивного образа мышления и здорового отношения к себе и окружающим. Помочь поверить в собственные силы и раскрыть свой потенциал», – добавил Б.Базарбеков.

Отмечается, акция с каждым годом расширяет свои границы. Команда незрячих и слабовидящих велосипедистов совершила уже два уникальных веломарафона: Алматы – Астана и Алматы – Иссык-Куль.

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