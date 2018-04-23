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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На автодороге Душанбе-Худжанд вводится сезонное ограничение на движение грузовиков

CA-NEWS (TJ) - Компания «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS), обслуживающая автодорогу Душанбе-Худжанд, сообщает об ограничении движения большегрузного автомобиля по автодороге Душанбе-Худжанд-Чанак.

Как сообщает пресс-служба IRS, временные ограничения движения грузовиков по указанной дороге вводится с 1 мая в связи с наступлением летнего периода до 31 августа.

Ограничение на движение большегрузного автотранспорта вводится в дневное время суток с 10 часов дня и 20 часов вечера в целях исполнения постановления правительства «О введении сезонного ограничения движения автотранспорта на автодорогах общего пользования».

Данная мера вводится для продления срока эксплуатации автомобильной автодороги, так, как в жаркие дни асфальт смягчается, и проезд большегрузного автомобиля в дневное время суток приводит к разрушению дорожного покрытия, сообщает Авеста.

В этой связи в Таджикистане, как в некоторых других странах с жарким климатом вводятся сезонные ограничения, которые направлены на сохранения качества дорог.

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