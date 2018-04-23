Я был неправ: Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку после массовых протестов

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных манифестаций в Ереване на протяжении последних дней, сообщают армянские сми.

В своем обращении Саргсян, занявший пост премьера на прошлой неделе, а до этого дважды избиравшийся президентом, признал правоту оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном, который выступал против его назначения главой правительства.

"Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - сказано в заявлении.

За час до этого лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Пашинян был освобожден из СИЗО, куда был заключен накануне.

"Создавшаяся ситуация имеет несколько [вариантов] решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - цитируют слова Саргсяна информационные агентства.

"Уличное движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", - добавил Саргсян.

Первые протесты начались 13 апреля. В прошлый понедельник, 16 апреля, протестующие против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьера перекрыли несколько центральных улиц Еревана и фактически заблокировали движения в столице Армении. В центре города произошли первые стычки с полицией. Полиция применила слезоточивый газ.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении с апреля 2008 года по апрель 2018 года. За время его нахождения у власти в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции. 17 апреля Саргсян, несмотря на проходившие в стране протесты, был назначен парламентом на пост премьер-министра.