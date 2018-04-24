РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенты Туркменистана и Узбекистана открыли в Ташкенте парк «Ашхабад» (фото)
Предыстория: Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявлениеПродолжение: Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

CA-NEWS (UZ) - В ходе государственного визита Президента Туркменистана в Узбекистан при участии Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева в Ташкенте 23 апреля состоялась церемония открытия парка «Ашхабад».

Парк расположен на площади 10 га рядом с Малой кольцевой автодорогой и улицей, носящей с 2017 года имя туркменского поэта-мыслителя Махтумкули.

Спустившись на эскалаторе к центральному входу, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев перерезали символическую ленту, открыв парк «Ашхабад».

Поблагодарив Президента Узбекистана и всех жителей Ташкента за гостеприимство, туркменский лидер подчеркнул, что этот великолепный парк станет символом братства и нерушимых связей между двумя государствами и народами.

Пройдя через арку, украшенную национальными орнаментами, лидеры двух стран сели в электромобиль, на котором объехали парк, знакомясь с его объектами и обустройством.

Главы Туркменистана и Узбекистана посадили молодые деревца – символ дружбы двух стран и народов.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×