Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан примет участие в строительстве газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ). Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев после переговоров со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба главы РУз.

По мнению Мирзиёева, газопровод ТАПИ является грандиозным проектом, строительство которого окажет стабилизирующее действие на Афганистан.

Председатель правления национального холдинга «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов заявил, что по итогам переговоров глав Узбекистана и Туркмении дано поручение сформировать рабочую группу, которая рассмотрит варианты участия Ташкента в строительстве газопровода.

«В ближайшее время наши представители направятся в Ашхабад, где мы начнем практические переговоры», — отметил глава «Узбекнефтегаза».

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе визита в Узбекистан Бердымухамедов планирует просить у Шавката Мирзиёева моральной и материальной поддержки в строительстве газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).