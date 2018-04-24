Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 23 апреля по итогам переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление, сообщила пресс-служба президента РУз.

Подписаны также 17 документов касательно развития межрегионального сотрудничества, открытия торговых домов, организации делового совета, сфер транспорта, транзита, сельского хозяйства, науки и техники, профсоюзов, спорта и других.

Кроме того, в рамках визита состоялось подписание 15 документов между высшими образовательными учреждениями двух стран, а также о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"2017 год стал историческим в узбекско-туркменских отношениях. Сегодня все наши договоренности полностью реализуются. Нынешняя встреча также прошла очень плодотворно. Мы подробно, всесторонне обсудили наше сотрудничество. Хочу особо отметить, что нерешенных вопросов не осталось, по всем направлениям достигнуто взаимопонимание. На этой основе мы наметили перспективы дальнейшего развития партнерства между нашими странами. Все, что мы делаем, - ради наших народов, во имя будущего наших детей", - сказал Шавкат Мирзиёев.