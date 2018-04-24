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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылась Национальная выставка Туркменистана (фото)

CA-NEWS (UZ) - В рамках государственного визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан в Ташкенте проходит Национальная выставка Туркменистана. На ней ведущие предприятия, компании и организации, крупные субъекты предпринимательства соседней страны представляют свою продукцию и услуги, передовые технологии, сообщило УзА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил приветственное послание участникам и гостям Национальной выставки Туркменистана.

На Национальной выставке Туркменистана демонстрируются успехи этой страны в нефтехимической, текстильной, медицинской промышленности, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, индустрии строительных материалов, в сферах транспорта и логистики, спорта и туризма, науки, техники и образования, а также различные услуги. Большой интерес у посетителей вызывают туркменские ковры, достижения в рыбной отрасли и племенном коневодстве ахалтекинской породы.

"В Туркменистане хорошо развита промышленность по переработке рыбы и морепродуктов. Наши предприниматели экспортируют эту продукцию в соседние республики, - говорит начальник отдела Государственного комитета рыбной промышленности Туркменистана Гайир Гайипов. – В выставке участвуют туркменские предприниматели, желающие изучить рынок Узбекистана, наладить сотрудничество. В частности, мы планируем изучить опыт узбекских коллег по производству сырья, упаковочного оборудования для рыбной отрасли, ознакомиться с новыми технологиями".

По итогам Национальной выставки Туркменистана ожидается заключение взаимовыгодных соглашений между деловыми людьми двух стран.

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