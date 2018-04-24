В Астане участок одного из проспектов будет полностью перекрыт

CA-NEWS (KZ) - В Астане в связи с подготовкой и проведением мероприятий на площади у монумента «Қазақ Елі», посвященных Дню единства народа Казахстана, 20-28 апреля по проспекту Тәуелсіздік будет частично ограничено движение.

Как сообщает пресс-служба акимата города, с 29 апреля по 2 мая движение на данном участке будет перекрыто полностью.

В частности, планируется ограничение движения на участке от улицы А.Байтурсынова до улицы Ж.Нажимеденова. Рекомендуемый маршрут объезда – по ул. Аманжолова, через улицы Ж.Нажимеденова и А.Байтурсынова.

Во избежание транспортного коллапса организаторы мероприятий рекомендуют автовладельцам заранее планировать маршрут.

В период ограничения движения транспортных средств по пр. Тәуелсіздік (на участке от ул. Ж.Нажимеденова до ул. А.Байтурсынова) городские маршруты № 4, 21 будут осуществлять проезд по ул. Аманжолова через улицы Ж.Нажимеденова и А.Байтурсынова.

Сотрудники местной полицейской службы столичного ДВД просят водителей отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта. Гражданам, планирующим совершить поездки в район Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», и жителям близлежащих поселков рекомендуется заранее планировать передвижение.

Вместе с тем с трех точек сбора - парковка Министерства внутренних дел, мечети «Нур Астана» и парка «Арай» - будет осуществляться доставка жителей специальными рейсами.