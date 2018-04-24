Таджикистан прекратил лечить раненных афганских военных

- Таджикистан, общество
- 9:19, 24 апреля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан больше не будет лечить раненных и больных афганских офицеров и солдат, сообщает Радио Озоди со ссылкой на источник в силовых структурах РТ.
Ранее офицеров и солдат Афганистана, получивших ранения на приграничных с Таджикистаном афганских районах госпитализировали в таджикские больницы.
В приграничные больницы Таджикистана допускались лишь те афганские военные, госпитализация которых на афганской территории была невозможна.
По данным источника, соглашение о лечении раненных и больных военных Афганистана в лечебных учреждениях Таджикистана было достигнуто в 2012 году, и в случае необходимости нуждающимся военным оказывалась медицинская помощь.
Источник Радио Озоди не уточнил причины введения запрета на госпитализацию афганских военных в таджикские больницы, и лишь отметил, что в Таджикистан для лечения будут допускаться обычные граждане соседней страны.
В гуманных целях для лечения в приграничные больницы допускаются беременные женщины и дети из Афганистана, отмечается в сообщении.
Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Общая протяжённость государственной границы Таджикистана с Афганистаном составляет 1344,15 километров.