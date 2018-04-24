Таджикистан прекратил лечить раненных афганских военных

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан больше не будет лечить раненных и больных афганских офицеров и солдат, сообщает Радио Озоди со ссылкой на источник в силовых структурах РТ.

Ранее офицеров и солдат Афганистана, получивших ранения на приграничных с Таджикистаном афганских районах госпитализировали в таджикские больницы.

В приграничные больницы Таджикистана допускались лишь те афганские военные, госпитализация которых на афганской территории была невозможна.

По данным источника, соглашение о лечении раненных и больных военных Афганистана в лечебных учреждениях Таджикистана было достигнуто в 2012 году, и в случае необходимости нуждающимся военным оказывалась медицинская помощь.

Источник Радио Озоди не уточнил причины введения запрета на госпитализацию афганских военных в таджикские больницы, и лишь отметил, что в Таджикистан для лечения будут допускаться обычные граждане соседней страны.

В гуманных целях для лечения в приграничные больницы допускаются беременные женщины и дети из Афганистана, отмечается в сообщении.

Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Общая протяжённость государственной границы Таджикистана с Афганистаном составляет 1344,15 километров.