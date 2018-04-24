Союз писателей Таджикистана проводит ​«самоочистку»

CA-NEWS (TJ) - Комиссия Союза писателей Таджикистана завершила анализ произведений около 400 членов творческого объединения. 40 литераторов лишены членского билета, пятерым дали испытательный срок, говорится в опубликованном накануне докладе СП.

Авторы доклада пишут, что прием в Союз писателей Таджикистана с 2010 по 2015 годы напоминал комедию - «литераторами» стали даже те, кто не в состоянии грамотно написать собственную автобиографию.

«При приеме в СП не соблюдались требования устава союза. Книги многих соискателей членства в союзе не имели какой-либо художественной ценности. В СП принимали даже авторов брошюр по истории, медицине, политологии, других, не имеющих ничего общего с литературой сфер, говорится в докладе. Авторы отмечают, что в союзе могут состоять лишь только «признанные творческие деятели».

​«Чистка» рядов союза началась с приходом в июне 2015 в это творческое объединение нового главы - известного поэта Низома Косима. В 2016 году был объявлен мораторий на прием новых членов СП.

Писательница Гули Зард, одна из 40 лишенных членского билета союза, на днях заявила, что планирует подать в суд исковое заявление о защите чести и достоинства. Она требует у главы СП и двух его заместителей компенсацию в размере 150 тыс. сомони (около $17 тыс.).