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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Микроавтобус сбил пешеходов в канадском Торонто, 10 человек погибли (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Микроавтобус сбил несколько пешеходов на одном из оживленных перекрестков в северной части Торонто, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию в понедельник, 23 апреля.

Изначально полиция крупнейшего города Канады сообщила, что пострадали от восьми до 10 человек, однако позднее уточнила, что точное число пострадавших и степень тяжести их травм пока точно определить не удалось.

«Пока рано говорить о числе сбитых пешеходов и их травмах», - говорится в сообщении полиции в твиттере.

По данным Би-би-си, погибли 10 человек, получили ранения 15.

Водитель машины - 25-летний Алек Минассиан — задержан. Было ли нападение преднамеренным, по-прежнему остается неясным. Непонятны также и мотивы произошедшего.

Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено, расследование продолжается.

По словам Сондерса, задержанный Минассиан ранее не был известен полиции.

Владелец магазина на Янг-стрит Реза Хашеми рассказал Би-би-си, что слышал крики с другой стороны улицы. По его словам, машина заехала на тротуар, наехала на людей, потом вернулась на проезжую часть и заехала на троуар вновь.

Инцидент произошёл в северной части города, примерно в 30 километрах от центра, где сегодня встречались министры стран «Большой семёрки».

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на свой источник в спецслужбах США, сообщает, что следователи рассматривают как вероятный мотив версию теракта. По словам источника, нет оснований полагать, что инцидент был несчастным случаем.

Происшествие прокомментировал в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо: «Наши мысли с тем, кого затронул страшный инцидент на Янг и Финч в Торонто. Благодарю первых сотрудников экстренных служб, работавших на месте, - мы пристально следим за ситуацией».

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