Микроавтобус сбил пешеходов в канадском Торонто, 10 человек погибли (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Микроавтобус сбил несколько пешеходов на одном из оживленных перекрестков в северной части Торонто, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию в понедельник, 23 апреля.

Изначально полиция крупнейшего города Канады сообщила, что пострадали от восьми до 10 человек, однако позднее уточнила, что точное число пострадавших и степень тяжести их травм пока точно определить не удалось.

«Пока рано говорить о числе сбитых пешеходов и их травмах», - говорится в сообщении полиции в твиттере.

По данным Би-би-си, погибли 10 человек, получили ранения 15.

I’ve now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) April 23, 2018

Водитель машины - 25-летний Алек Минассиан — задержан. Было ли нападение преднамеренным, по-прежнему остается неясным. Непонятны также и мотивы произошедшего.

Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено, расследование продолжается.

По словам Сондерса, задержанный Минассиан ранее не был известен полиции.

Video of the Ryder van used in today's Yonge St assault being towed off the sidewalk and away from the scene a short time ago, escorted by police. #Toronto pic.twitter.com/Mrg0PQfbKu — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) April 24, 2018

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) April 23, 2018

Владелец магазина на Янг-стрит Реза Хашеми рассказал Би-би-си, что слышал крики с другой стороны улицы. По его словам, машина заехала на тротуар, наехала на людей, потом вернулась на проезжую часть и заехала на троуар вновь.

Инцидент произошёл в северной части города, примерно в 30 километрах от центра, где сегодня встречались министры стран «Большой семёрки».

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на свой источник в спецслужбах США, сообщает, что следователи рассматривают как вероятный мотив версию теракта. По словам источника, нет оснований полагать, что инцидент был несчастным случаем.

Происшествие прокомментировал в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо: «Наши мысли с тем, кого затронул страшный инцидент на Янг и Финч в Торонто. Благодарю первых сотрудников экстренных служб, работавших на месте, - мы пристально следим за ситуацией».