Казахстан занимает 5 место в мире по площади пастбищ, это позволяет увеличить количество скота в 2 раза, - МСХ

CA-NEWS (KZ) - Казахстан занимает 5 место в мире по площади пастбищ, сказал вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев 24 апреля на заседании правительства, представляя программу развития мясного животноводства на 2018-2027 годы.

По его словам, площадь пастбищных земель составляет 180 млн га, что позволяет увеличить численность скота в 2 раза. Также имеются водные ресурсы для орошения 2 млн га земельных угодий.

«В сельской местности проживает 50% населения. Это значит, что большинство сельских жителей в рамках программы будет обеспечены работой», - отметил представитель МСХ.

Он добавил, что реализация программы создаст новый класс фермеров-животноводов, обеспечит рост фермерских хозяйств с 20 до 100 тыс., обеспечит рабочими местами до 500 тыс. жителей, увеличит численность крупного рогатого скота с 7 до 15 млн.

«Кроме того, программа позволит наращивать производство баранины и говядины - с 600 тыс. тонн до 1,6 млн тонн, увеличить экспорт $до 2,4 млрд, повысить производительность труда на 1 работника - с $1 тыс. до 8 тыс.», - сообщил А.Евниев.