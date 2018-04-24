В Астане с середины марта 4 ребенка выпали из окон, один скончался

CA-NEWS (KZ) - В Астане с 16 марта по 22 апреля зарегистрировано 4 случая падения детей из окон, из них один с летальным исходом, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям города.

Отмечается, что падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Риску подвержены дети в возрасте 3-7 лет. Большинство несчастных случаев происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

В этой связи ДЧС Астаны призывает родителей быть бдительными и не оставлять маленьких детей одних в комнате с открытыми окнами.

Специалисты дают следующие рекомендации для того, чтобы защитить ребенка от падения:

1. Никогда не нужно держать окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой.

2. Сделайте перестановку, отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Если это невозможно, не позволяйте детям играть на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с сетками.

4. По возможности открывайте окна (форточки) сверху, а не снизу.

5. Установите на окна блокираторы (специальные фиксаторы), чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.