В Узбекистане помощник главы района задержан за мошенничество

CA-NEWS (UZ) - Помощник хокима (главы администрации) Кошкупырского района Хорезмской области задержан за получение у граждан крупных сумм денег под предлогом содействия в отправке на работу за рубеж. Об этом сообщила Газета.uz.

В Хорезмской области 19 апреля был задержан помощник хокима Кошкупырского района по вопросам границы 29-летний Умурбек Отаназаров, подозреваемый в мошенничестве.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Службы государственной безопасности по Хорезмской области совместно с областным управлением Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана.

Во время оперативного мероприятия, кадры съемки которого были показаны телеканалом «Узбекистан 24», Отаназаров был задержан с поличным в момент получения 8000 долларов наличными от двух граждан якобы за содействие в отправке на работу по контракту в Южную Корею.

В ходе дознания выяснилось, что Отаназаров ранее получил от 12 граждан в общей сложности 22,4 тысячи долларов за подобную услугу. В репортаже он это лично подтверждает. «Я очень раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у народа», — говорит он.

В отношении Отаназарова возбуждено уголовное дело.