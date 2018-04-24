Жители Ашхабада сообщили об антисанитарии, тараканах и мышах в больнице имени Ниязова

CA-NEWS (TM) - В Ашхабадской больнице имени Ниязова в отделении нефрологии в палатах, где находятся пациенты, наблюдается антисанитария, везде грязь, из щелей разломанных полов выползают тараканы, муравьи и мыши, рассказали туркменской службе радио «Азатлык» очевидцы, посетившие недавно медицинское учреждение в столице Туркменистана.

«Больницы невыносимо грязные, не проводятся дезинфекционные процедуры помещений. Полы не красят. Когда видишь разводы на полах не веришь, что это вообще больница. Только потому, что в этой больнице медобслуживание более доступное, здесь достаточно большое количество пациентов», - рассказала корреспондент Солтан Ачилова.

По словам пациентов медицинского учреждения имени Ниязова, в данной больнице антисанитария не только в урологическом отделении. Кроме того, в холодное время года пациентам приходится самим приносить электрические обогреватели, а в жаркую погоду технику для для охлаждения помещения.

«Самое ужасное, это когда пациенты не могут давать взятки, тогда за такими больными не смотрят. Иногда бывает, что в истории болезни пациентов не пишут полную информацию», - рассказала пациентка Ниязовской больницы, отметив, что ей не было оказано бесплатного медицинского обслуживания.

В январе 2013 года сообщалось, что больницу имени бывшего президента страны Сапармурада Ниязова ожидает реконструкция, было подписано постановление президента Туркменистана «О реконструкции здания Международного медицинского центра им.С.А.Ниязова Дирекции международных медицинских центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и строительстве нового корпуса на 120 мест».

Возникший экономический кризис в стране в большей степени отразился на здравоохранении. В течение последних месяцев в столице Туркменистана и областных центрах закрылись десятки аптек, в том числе государственные. Наблюдается дефицит медицинских препаратов.