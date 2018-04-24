В Таджикистане прекращены операции посредством российской системы денежных переводов «Лидер»

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане прекращены операции посредством российской системы денежных переводов «Лидер», в связи с отзывом Центральным банком России лицензии у этой организации с 13 апреля, сообщил отдел прессы Национального банка Таджикистана.

Кредитная организация занимала 488 место в банковской системе России и не является участником системы страхования вкладов.

По данным российского регулятора, в организации были установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банком России в АО «Лидер» назначена временная администрация до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

«Лидер» исключен из платежной системы России и реестра Центробанка и больше не может заниматься денежными переводами.

Система переводов функционировала с 2003 года, изначально носила название VIP Money Transfer, а в 2006 году, после смены акционеров, была переименована в систему международных денежных переводов «Лидер». В декабре 2012 года Банк России зарегистрировал НКО «Лидер» в качестве оператора платежной системы «Международные денежные переводы «Лидер».

На сегодня банки Таджикистана работают с такими системами денежных переводов как «Золотая корона», Weastern Union, BLIZKO, Юнистрим, CONTACT, MoneyGram и другие.