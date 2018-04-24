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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана провёл встречу с министром иностранных дел Пакистана

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с визитом в Пекине, 24 апреля встретился с министром иностранных дел Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-пакистанской повестки дня, взаимодействия в рамках таких международных структур, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, Организация исламского сотрудничества и других, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Как отмечалось, за последние годы отношения между двумя странами активизировались практически во всех областях, представляющих взаимный интерес. Состоявшиеся встречи на высшем уровне открыли новые перспективы для укрепления и развития взаимодействия.

В ходе интенсивного обмена делегациями деловых кругов заключены контракты на 100 млн. долларов США. Также обрели динамику и стали результативными контакты в туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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