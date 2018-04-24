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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане

CA-NEWS (TJ) - Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников страны по ОДКБ в Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского военного ведомства Сергея Шойгу.

"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстана, оснащаем их современным вооружением и военной техникой. Оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение", — рассказал он, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шойгу напомнил, что в марте текущего года в Таджикистане и Кыргызстане проведены антитеррористические командно-штабные учения.

"На сентябрь запланировано совместное учение "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ. Они последовательно пройдут в Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане по единому замыслу", — сказал он.

Министр напомнил, что перспективы развития военно-политической обстановки в различных регионах мира и пути обеспечения ее стабильности широко обсуждались в ходе 7-й Московской конференции по международной безопасности в начале апреля.


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