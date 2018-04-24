Президент Армении назвал «накопившееся недовольство» и «отсутствие веры в будущее» причинами акций протестов в стране

CA-NEWS (CA) - Президент Армении Армен Саркисян назвал «накопившееся недовольство» и «отсутствие веры в будущее» причинами акций протестов в стране. Об этом говорится в его заявлении, передает News.am.

«Об этом неоднократно говорилось, что в стране имеется множество проблем. Проблем, которые имеют социальный характер, связаны с нетерпимостью, коррупционными явлениями. И в течение лет в нарде накопилось чувство неудовлетворенности. В течение лет в народе, и в особенности среди молодежи накопилось четкое представление об отсутствии будущего. Как я уже сказал, накопившееся недовольство, отсутствие доверия к будущему привели к народному движению», - отметил он.

«Как вы знаете, несколько часов назад премьер-министр Армении подал в отставку. За несколько недель до этого началось гражданское движение. Это движение очень быстро превратилось в политическое движение, и хочу отметить с удовлетворением, что лидеры движения и большая часть его участников руководствовались очень важным принципом – митинги, встречи проводить мирно. Это не только умная стратегия, но принципиальный вопрос, потому что наша нация, наш народ, какой бы серьезной не была проблема, стоящая перед нами, все равно, столкновение и противостояние недопустимы», - говорится в заявлении президента Армении.

Саркисян назвал решение премьер-министр Сержа Саргсяна «мудрым», потому что он не только «исключил какое-либо столкновение», но и смог «открыл диалог с обществом и разными политическими силами. «Открыл дверь, дабы иметь положительный выход из кризиса, выплеснуть накопившуюся энергию, проявившуюся во время акций протеста, и она завтра-послезавтра переродится в творческую, жизнеутверждающую деятельность», - заключил армянский президент.

«Мы можем служить примером для многих народов и наций и государств, потому что наши внутренние, семейные проблемы можем решать простым диалогом, уважая друг друга. Это действительно исторический момент. Чтобы оценить не только наши победы, успехи, но и внимательно проследить весь ход этих 26 лет, где и какие ошибки были сделаны. Пришло время строить новую Армению», - заключил Армен Саркисян.