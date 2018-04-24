Госсекретарь Казахстана встретилась с послом России

CA-NEWS (KZ) - Государственный секретарь Казахстан Гульшара Абдыкаликова 24 апреля встретилась с послом России в РК Алексеем Бородавкиным, сообщает пресс-служба Акорды.

По ее словам, на современном этапе отношения Казахстана и России служат ярким примером добрососедства, основанного на доверии и взаимопонимании. В их основе добрые взаимоотношения лидеров двух государств – Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.

«Между нашими странами развивается интенсивный политический диалог, выстроены тесные экономические связи. Большим содержанием наполнено сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Важно сохранить заданный высокий темп казахстанско-российского взаимодействия», - сказала госсекретарь.

Она отметила, что в этом году страна празднует 20-летие Астаны - символа независимого Казахстана. Г.Абдыкаликова подчеркнула, что за годы независимости страна проделала большую работу в формировании общества с равными правами и равными возможностями. Приняты два гендерно-ориентированных закона «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия» и Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года.

В завершение встречи госсекретарь пожелала А.Бородавкину успехов в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.