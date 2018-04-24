S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Монголии на уровне «B»

CA-NEWS (MNG) - Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Монголии на уровне «B-», а краткосрочный рейтинг на уровне «В», сообщает Монцамэ.

Агентство оценило финансовое состояние Монголии как неудовлетворительное. Кроме того, политическая и экономическая нестабильность также повлияла на составление оценки уровня кредитоспособности.

Однако аналитики S&P считают, что повышение цен на сырье и реализация программы по сокращению расходов будут способствовать улучшению стабильности финансового состояния. Кроме того, они подчеркнули, что есть возможность улучшить рейтинг кредитоспособности Монголии. «В случае повышения цен на сырьевые товары с декабря 2018 года и стабильного продолжения реализации мегапроектов «Оюу толгой» и «Таван толгой» может быть повышен кредитный рейтинг страны» - говорится в пресс-релизе агентства.

По оценкам данного агентства, валовой внутренний продукт Монголии вырастет на 5.5 процента в 2018-2021 годах.