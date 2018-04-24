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  24 апреля 2018
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Узбекистан продлевает срок службы военным
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CA-NEWS (UZ) - Военным Узбекистана увеличили сроки пребывания на службе, тем самым повысив пенсионный возраст, сообщают СМИ Узбекистана.

Новые поправки в законы «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и «О службе в резерве вооруженных сил Узбекистана», как сообщается, вступят в силу 19 октября.

Согласно документам, для младших офицеров (лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант) предельный возраст службы увеличен на два года — с 43 до 45 лет.

Для всех старших офицеров (майор, подполковник, полковник, капитаны 3, 2 и 1 рангов) пенсионный возраст составит 50 лет. Ранее майоры, подполковники и капитаны 3-го и 2-го рангов уходили на пенсию в возрасте 45 лет. Максимальный возраст генеральского состава остался прежним – до 60 лет.

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