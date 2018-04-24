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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан предложил создать совет глав государств Центральной Азии
Предыстория: Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать формат регулярных встреч президентов стран Центральной Азии как совещательного и консультативного органа для обсуждения региональных проблем. Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба туркменского лидера по итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

«Туркменистан и Узбекистан в полной мере отдают себе отчёт в том, какая ответственность лежит на них в региональных делах, в создании здесь атмосферы добрососедства и взаимопонимания, сохранении устойчивого баланса интересов, недопущении конфликтов. Для выполнения этих задач сегодня необходимо создание адекватных политических механизмов, новых форм многостороннего общения, которое строилось бы на системной и долгосрочной основе. Наиболее действенным воплощением такого взаимодействия является формат регулярных встреч государств Центральной Азии на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Как отметил Бердымухамедов, для начала можно сформировать пятистороннюю экспертную группу, которая рассмотрела бы все предварительные содержательные и организационные аспекты. Следующим этапом мог бы стать созыв специального совещания глав МИД стран Центральной Азии для выработки повестки дня и вынесения соответствующих рекомендаций по организации встречи президентов пяти стран.

Он также предложил назвать его Консультативным советом глав государств Центральной Азии, заседания которого могли бы проводиться по согласованной повестке поочерёдно в каждой из столиц стран региона.

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