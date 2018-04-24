Мощность Кайраккумской ГЭС после модернизации увеличится на 48 МВт

CA-NEWS (TJ) - Мощность Кайраккумской гидроэлектростанции в Таджикистане после модернизации увеличится на 48 МВт., сообщает Авеста.



Модернизация ГЭС осуществится за счет финансовых средств Европейского банка реконструкции и развитии (ЕБРР). Данный гидрообъект финансируется в рамках проекта «Модернизация Кайракумской гидроэлектростанции с целью повышения устойчивости к изменениям климата».

Общая сумма проекта составляет $126 млн., из которых $38 млн. составляет государственный кредит ЕБРР, $27 млн. льготный кредит, $23 млн. грант из средств Фонда Зеленого Климата и 35 млн. евро – государственный кредит Европейского Инвестиционного Банка.

Цель указанного проекта заключается в оказании содействия заемщику во второй Фазе реконструкции гидромеханического и электромеханического оборудования четырех энергоблоков Кайраккумской гидроэлектростанции.

В рамках Проекта предусматривается завершение восстановления Кайраккумской гидроэлектростанции с максимальным увеличением текущей установленной мощности с 126 МВт до 174 МВт, предотвращением утечки воды через водоспускные сооружения и возможностью генерации большего объема электроэнергии с тем же потоком воды.

Ожидается, что реализации проекта начнетя в текущем году и будет завершена в 2024 году.