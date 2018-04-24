Трем водителям автобуса, обвиняемым в гибели 52 граждан Узбекистана, продлен арест

CA-NEWS (KZ) - Городской суд Актобе продлил срок ареста водителям автобуса, при пожаре в котором погибли 52 гражданина Узбекистана.

Согласно постановлению суда от 21 апреля, арест водителям Танатову, Пернебекову, Кыргызбаеву продлен до 24 мая.

18 января на трассе Шымкент – Самара в Актюбинской области загорелся автобус, в котором сгорели 52 пассажира. Трем водителям, уроженцам Южно-Казахстанской области, и двум пассажирам, гражданам РУз, удалось спастись.

После выписки из больницы водители были задержаны за использование паяльной лампы в салоне. Владелец автобуса в розыске.