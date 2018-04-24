РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трем водителям автобуса, обвиняемым в гибели 52 граждан Узбекистана, продлен арест

CA-NEWS (KZ) - Городской суд Актобе продлил срок ареста водителям автобуса, при пожаре в котором погибли 52 гражданина Узбекистана.

Согласно постановлению суда от 21 апреля, арест водителям Танатову, Пернебекову, Кыргызбаеву продлен до 24 мая.

18 января на трассе Шымкент – Самара в Актюбинской области загорелся автобус, в котором сгорели 52 пассажира. Трем водителям, уроженцам Южно-Казахстанской области, и двум пассажирам, гражданам РУз, удалось спастись.

После выписки из больницы водители были задержаны за использование паяльной лампы в салоне. Владелец автобуса в розыске.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×