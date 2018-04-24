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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Акмолинской области уволен чиновник, севший за руль под действием марихуаны

CA-NEWS (KZ) - В Акмолинской области уволен чиновник, севший за руль под действием марихуаны.

По данным Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции региона, 23 марта сотрудники дорожно-патрульной полиции Есильского РОВД задержали руководителя Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Ахамбаева на служебном авто, находившегося в состоянии наркотического опьянения. При медицинском освидетельствовании установлен факт употребления марихуаны. Был составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения в Жаксынский районный суд.

Согласно постановлению суда, Ахамбаев признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде лишения прав управления транспортным средством сроком на 3 года.

В ведомстве добавили, что по итогам рассмотрения дисциплинарного дела совет по этике вынес решение об увольнении Ахамбаева с занимаемой должности.

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