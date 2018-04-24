РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стала известна дата проведения выпускных вечеров в школах Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Стала известна дата проведения выпускных вечеров в школах Казахстана.

Как сообщается в блоге министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, 15 июня 2018 года определено единой датой проведения торжественного мероприятия по вручению аттестатов выпускникам 2017-2018 учебного года.

«В целях организованного проведения данного мероприятия в организациях общего среднего образования разработана концепция проведения выпускных мероприятий «Ел жүрегі – Астана», посвященных 20-летию Астаны», - говорится в сообщении.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×