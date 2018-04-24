Стала известна дата проведения выпускных вечеров в школах Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Стала известна дата проведения выпускных вечеров в школах Казахстана.

Как сообщается в блоге министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, 15 июня 2018 года определено единой датой проведения торжественного мероприятия по вручению аттестатов выпускникам 2017-2018 учебного года.

«В целях организованного проведения данного мероприятия в организациях общего среднего образования разработана концепция проведения выпускных мероприятий «Ел жүрегі – Астана», посвященных 20-летию Астаны», - говорится в сообщении.