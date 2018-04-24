Монголия и ЕЭК продолжают взаимодействие в рамках меморандума о сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) - Высокую динамику контактов между Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и государственными органами Монголии, а также деловыми кругами стран ЕАЭС. Об говорилось в ходе встречи директора департамента развития интеграции Сергея Шухно и посла Монголии в России Банзрагчийна Дэлгэрмаа 19 апреля.

Во встрече принял участие помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Федор Черницын.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия комиссии и правительства Монголии в рамках реализации меморандума о сотрудничестве, в том числе сроки проведения и предложения в повестку третьего заседания рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством Монголии (предыдущее заседание группы состоялось в феврале прошлого года в Улан-Баторе). Обсуждена также повестка предстоящих в 2018 году контактов на различном уровне.

«ЕЭК приветствует активное вовлечение монгольского бизнеса в диалог с партнерами в странах ЕАЭС, примером чему может служить успешно прошедший в октябре 2017 года бизнес-форум Монголия-ЕАЭС-2017», – подчеркнул Сергей Шухно.

Посол Монголии в России, в свою очередь, подтвердила заинтересованность Монголии в активизации торгово-экономического сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС, увеличении экспорта традиционных монгольских товаров – шерсти и изделий из нее, мяса и мясопродуктов – в страны Союза.

По итогам 2017 года товарооборот государств ЕАЭС с Монголией вырос на 42,7% и составил $1,5 млрд, в том числе экспорт стран ЕАЭС увеличился на 43,6%, импорт – на 17,5%.​