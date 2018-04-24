Туркменистан предложил Узбекистану использовать свои порты на Каспии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил Узбекистану изучить возможности использования инфраструктуры морских портов в Каспийском море. Об этом он заявил журналистам в понедельник по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщает «Газета.uz».

Туркменистан готов к совместной работе по созданию коридора по маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Южный коридор «с выходом как на европейский, так и на ближневосточные рынки», отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменский лидер пригласил Шавката Мирзиёева посетить открытие международного морского порта в Туркменбаши 2 мая.

Гурбангулы Бердымухамедов выступил за реализацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, организацию транзитного коридора Центральная Азия — Ближний Восток, путь которого будет проходить по маршруту Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.

«Сотрудничество Туркменистана и Узбекистана выступает сегодня, я бы отметил, стратегическим фактором устойчивости и позитивного развития процессов на пространстве стран Центральной Азии. Речь идет, прежде всего, о регионе, свободном от конфликтов и конфронтации — надежном звене долгосрочной стабильности в Азии и арене международного партнерства», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе переговоров стороны уделили внимание ситуации в Афганистане. Туркменистан поддерживает урегулирование ситуации в этой стране мирными политическими средствами и ее полноценную интеграцию в международные экономические процессы, отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

«В этом контексте важна реализация ТАПИ (магистральный газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, к проекту подключается Узбекистан — ред.), начавшаяся прокладка линии электропередачи и оптоволоконная линия связи Туркменистан — Афганистан — Пакистан, а также строительство железной дороги Серхетабад — Тургунди», — сказал он.

Президент Туркменистана находится в Узбекистане с государственным визитом. 24 апреля Гурбангулы Бердымухамедов посетит Хорезмскую область.