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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане растет количество отказов от вакцинации

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане растет количество отказов от вакцинации.

По данным Департамента эпидмониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний Министерства здравоохранения РК, ежегодно в республике прививаются около 5 млн человек, из них 1,3 млн – дети до 14 лет.

Отмечается, что, если в 2010 году было зарегистрировано 300 отказов, то на начало 2018 года их число составило 12,7 тыс.

Большинство родителей, отказавшихся делать прививки своим детям, сосредоточено на территории Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, городов Алматы и Астана.

В качестве негативного примера приводится статистика за 2017 год, когда в стране было зарегистрировано 40 случаев коклюша, 50% из заболевших были дети, чьи родители отказались от вакцинации.

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