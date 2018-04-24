В Астане пройдет международная книжная выставка-ярмарка, почетным гостем станет делегация Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - В Астане 25 апреля откроется III Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2018».

Как сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работе Министерства культуры и спорта Казахстана Куат Борашев, выставка-ярмарка – крупнейший книжный форум, который объединит на одной площадке издательские, книготорговые организации, культурные и образовательные центры стран СНГ, Европы и Азии в целях развития и укрепления делового и гуманитарного сотрудничества.

По его словам, свое участие в выставке подтвердили более 150 издательств и книжных организаций из 18 стран мира: России, Польши, Великобритании, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Китая, Индии, Албании и других государств. В прошлом году в книжном форуме принимали участие 80 экспонентов из 14 стран.

В рамках выставки пройдут неформальное творческое состязание для молодых поэтов «Поэтический СЛЭМ», конкурс арт-дизайнеров, специальные мероприятия для иллюстраторов книг.

«Для школьников и самых маленьких участников мы приготовили отдельную детскую зону с мастер-классами «Как написать книгу?» от известной казахстанской писательницы Лили Калаус и российской писательницы, сценариста, драматурга Евгении Декиной. Их ждет знакомство и фотосессия с официальным символом выставки – собакой породы шиба-ину по кличке Акира и другие развлечения», – рассказала руководитель проекта выставки Раушан Турлынова.

В связи с тем, что в Казахстане 2018 год объявлен годом Узбекистана, Узбекистан является почетным гостем выставки-ярмарки. В составе узбекской делегации в книжной выставке примут участие представители Узбекского агентства по печати и информации и 10 ведущих издательств республики, в том числе издательско-полиграфические творческие дома «Узбекистон», «Уқитувчи», имени Гафура Гуляма, имени Чулпана, государственное научное издательство «Узбекистон миллий энциклопедияси», издательско-полиграфический центр «Янги аср авлоди», издательско-полиграфический дом «Хилол нашр» и другие.