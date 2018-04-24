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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы миграционных ведомств стран СНГ обсудят вопросы адаптации мигрантов в стране пребывания

CA-NEWS (TJ) - Вопросы лицензирования деятельности агентств по трудоустройству граждан за рубежом будут обсуждены на заседании Совета руководителей миграционных органов СНГ, которое состоится 27 апреля 2018 года в Алматы.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в проекте повестки дня встречи одиннадцать вопросов. В частности, члены Совета обсудят миграционную ситуацию в странах СНГ, рассмотрят ход выполнения Программы сотрудничества государств участников Содружества в противодействии незаконной миграции на 2015 2019 годы.

На заседании планируется также обсудить вопросы адаптации мигрантов к социально-культурным условиям страны пребывания, сотрудничества в области реадмиссии, совершенствования миграционного законодательства, сообщает Авеста.

Также будут обсуждены вопросы правовой и информационной поддержки трудящихся-мигрантов, лицензирования деятельности агентств по трудоустройству граждан за рубежом и туристической деятельности.

Кроме того, руководители миграционных органов стран Содружества рассмотрят вопрос о целесообразности придания ведущим учебным заведениям и научно-исследовательским учреждениям статуса базовых организаций в рамках СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в области противодействия незаконной миграции.

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