В Пекине прошло заседание министров иностранных дел государств ШОС

CA-NEWS (CA) - Министры иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества согласовали повестку дня предстоящего саммита организации в июне этого года в городе Циндао.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, главы внешнеполитических ведомств Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана в ходе заседания в Пекине обсудили задачи дальнейшей деятельности ШОС в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также рассмотрели проекты Циндаоской декларации и ряда других решений по текущей деятельности организации. Состоялся обмен мнениями по проблемам международной и региональной повестки дня. Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на Саммите ШОС в июне 2017 года в Астане.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении отметил актуальность вопроса обеспечения продовольственной безопасности, развития автомобильных и железных дорог с учетом разветвленной системы транспортных маршрутов государств-членов ШОС. Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за всемерное подключение Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС к более широкому сотрудничеству с механизмами министерских совещаний и рабочих групп, а также предложил провести инвентаризацию принятых документов в торгово-экономической сфере и обеспечить их дальнейшую реализацию.

Накануне заседания состоялась встреча глав делегаций с председателем Китая Си Цзиньпином, который отметил, что китайская сторона рассматривает содействие развитию ШОС как один из приоритетов внешней политики страны и готова совместно с другими государствами-членами организации оказывать взаимную поддержку в политической сфере, обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, углублять сотрудничество в рамках программы «Пояса и пути», расширять гуманитарные обмены и др.

Министры констатировали, что ШОС, опираясь на «шанхайский дух» – взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию – утвердилась в качестве авторитетной международной организации нового типа и влиятельного участника системы международных отношений.